Hasan Arat, yönetimindeki bir ismi daha açıkladı

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan Hasan Arat, Kaan Şakul'un yönetim kurulu listesinde yer alacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hasan Arat, yönetimindeki bir ismi daha açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2023 15:40
Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan Hasan Arat, Kaan Şakul'un yönetim kurulu listesinde yer alacağını bildirdi.

Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bankacılık sektöründe kurumsal bankacılık, proje ve sürdürülebilir finansman, yatırım bankacılığı alanlarında ülkemizin önde gelen isimlerinden Kaan Şakul, Beşiktaş'ımızın sahip olduğu büyük ekosistemin güçlü bir ekonomik değere dönüştürülmesiyle ilgili projelerde ve finansal dönüşümünde sorumluluk üstlenecek. Beşiktaş'ımız için çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hasan Arat, dün de yönetim kurulunda ikinci başkan olarak Hüseyin Yücel'in görev yapacağını duyurmuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery