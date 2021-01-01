Hart: "Tanrıya şükür, artık Lakers'taki saçmalıkla uğraşmak zorunda değilim"

New Orleans Pelicans guardı Josh Hart, Los Angeles Lakers'ta oynadığı dönemde kendisiyle ilgili takas söylentilerinden kurtulduğu için mutlu olduğunu söyledi.



Hart, Anthony Davis karşılığında Pelicans ile takas edildikten sonra artık bu söylentilerle uğraşmak zorunda kalmadığı için rahatladığını belirtti:



"Takas söylentileri Brandon (Ingram) için zordu. LeBron oraya varmadan önce, takımın anahtarları ona verilmişti. Ve sonra Los Angeles'taki insanlar, 'Artık o kadar iyi değil' ya da 'İyi bir ikinci sıra seçimi değil' falan diyerek onu mahvediyorlardı.



Bu söylentiler tüm yıl hayatımızın bir parçası olmuştu. Tanrıya şükür artık böyle bir saçmalıkla uğraşmak zorunda değilim."



Büyük takasın bir parçası olarak Hart, Ingram ve Lonzo Ball Pelicans'a katılırken, Davis, Lakers ile anlaşma imzalamış ve takımla 2020 NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.



