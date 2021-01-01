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Harrell'dan Clippers'a üstü kapalı eleştiri: "Biz burada basketbol oynuyoruz..."

Los Angeles Lakers pivotu Montrezl Harrell, eski takımı LA Clippers'ı üstü kapalı olarak eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers pivotu Montrezl Harrell, eski takımı LA Clippers'ı üstü kapalı olarak eleştirdi.

Harrell'ın Clippers'tan Lakers'a geçişi, şüphesiz ölü sezon döneminin en büyük ve en şaşırtıcı hamlelerinden biriydi.

Ve Trez, Clippers'dan neden ayrıldığını tam olarak açıklamamış olsa da, birçok kişiye göre ekip, genel olarak kültürü sıfırlama çabalarının bir parçası olarak kendisinin gitmesine izin vermişti.

Durum ne olursa olsun, Harrell, mevcut sistemini önceki takımının sistemi ile karşılaştırdığı en son açıklamasından da anlaşılacağı gibi, Lakers ile olan görevinden çok daha iyi zevk alıyor gibi görünüyor:

"Önemli olan yalnızca kendi oyunumu oynayabilmek ve bir şekilde bana 'Her zaman bu, şu ya da şu olmalısın' denmemesi. Bir süredir oynadığım sistem buydu. Ya üçlük, ya turnike ya da serbest atış atacaktım. Ama burada işler öyle değil. Herkesin oyun tarzına göre oynanıyor ve biz kimseye 'Bunu yapmalısın, şunu yapmalısın' diye bakmıyoruz. Burada basketbol oynuyoruz. Kendiliğinden akan bir oyun var."


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