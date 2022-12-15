Hamit Altıntop, elini masaya vurduğu röportajı anlattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, teknik direktörler Mustafa Denizli, Yılmaz Vural, eski hakem Cüneyt Çakır ve Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Ömür, Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'nde bir araya geldi.Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyondaki bir panelde konuşmacı olan Hamit Altıntop, Mustafa Denizli, Yılmaz Vural, Cüneyt Çakır ve Abdülkadir Ömür, yöneltilen soruları yanıtladı.Üst seviye oyuncu yetiştirmenin önemine değinen Hamin Altıntop,dedi.Teknik direktörlerin hangi şartlarda çalıştığını bildiklerini, teknik adamların Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında son yıllarda inanılmaz mesafe kat edip kendilerini geliştirdiklerini aktaran Altıntop,diye konuştu.Türkiye'de spor kültürünün çok fazla yaygın olmadığını ve ailelerin futbolcuları çok iyi yönlendiremediğini kaydeden Altıntop, altyapı antrenörlerinin maaşlarının düşük olmasına ilişkin bir soru üzerine, şunları dile getirdi:Hamit Altıntop, Yılmaz Vural'ın, bir röportaj esnasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a destek vererek, elini masaya vurduğunu hatırlatması üzerine, göründüğü gibi bir niyetinin olmadığını, asla birilerine haber gönderme kastı bulunmadığını ifade etti.Ayrıca o röportajda medya oyunundan bahsettiğini hatırlatan Altıntop,değerlendirmesinde bulundu.Teknik direktör Mustafa Denizli, yıldız oyuncu yetiştirme konusunda iyi noktada olmadıklarını, sadece Türkiye'de değil dünya futbolunda da yıldız sayısının azaldığını vurguladı.Bu durumun Dünya Kupası'nda görüldüğünü dile getiren Denizli, 15 yıldır dünya futbolunun 2-3 yıldız isim üzerinden döndüğünü aktardı.diyen tecrübeli teknik adam, taraftar bağlılığının sonuç odaklı hale geldiğini ve uluslararası turnuvalarda milli takımın boy gösterememesinin de şanssızlık olduğunu aktardı.Olaylı Altay-Göztepe maçına değinen Denizli,şeklinde görüş belirtti.Katılımcılardan eski hakem ve TFF hakem eğitmeni Cüneyt Çakır, düdük çaldığı dönemde, turnuvalardaki takımların maçlarını izlediğini, oyuncuları tanıdığını ve bu yüzden başarının geldiğini belirtti.Futbolcu Abdülkadir Ömür de kendisini yıldız olarak görmediğini, kat edeceği yol olduğunu ve daha da gelişerek kulübüne ve Türk futboluna katkı sunmak istediğini dile getirdi.Yılmaz Vural ise futbolun teorisinin oyuncular tarafından bilinmediğini ileri sürüp, gelişim için zihinsel ve fiziksel devrimin şart olduğunu söyledi.