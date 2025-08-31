Hakim Ziyech için transfer açıklaması!

Transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken, Faslı yıldız Hakim Ziyech hala kulüpsüz durumda.



Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Katar ekibi Al Duhail'e giden 32 yaşındaki futbolcu için Elche, Gençlerbirliği, FC Twente ve Heerenveen gibi kulüplerin adı geçiyor. Ancak eski Faslı milli futbolcu Mustapha El Haddaoui, bu seçeneklerin oyuncu için riskli olduğunu vurguladı.



El Haddaoui, Africafoot'a yaptığı açıklamada Ziyech'in şu anki durumunu büyük bir kayıp olarak değerlendirerek şunları söyledi:

El Haddaoui, Elche'nin İspanya gibi üst düzey bir ligde oynuyor olmasının cazip olduğunu ancak kulübün yeni yükseldiği için düşme hattında mücadele etme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Gençlerbirliği için de benzer bir yorum yaparak, Süper Lig'e yeni çıkmış bir takımda Ziyech'in zorlanabileceğini ifade etti.Deneyimli futbol adamı, Ziyech için en mantıklı seçeneğin yeniden Hollanda'ya dönüş olduğunu belirtti: