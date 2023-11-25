Hakan Yakın: 'Galibiyeti biz hak ettik'

Trendyol Süper Lig'de sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden İstanbulspor'da teknik direktör Hakan Yakın kazandıkları karşılaşmanın sonrasında açıklamalarda bulundu.



İşte Hakan Yakın'ın açıklamaları:



"Oyuncularımız gerçekten iyi oynadı. Çok iyi başladık. Hatayspor'un defanstan hücuma geçişlerinin iyi olduğunu biliyorduk. Oyunda rakibimizin pozisyon bulmasına ve kendi oyunlarını oynamasına izin vermedik. İlk yarıda 1-0 öne geçtik. 1-0'dan sonra takıma bir rahatlama durumu geldi ve rakip takımı oyunun içine soktuk. Bu hoşuma gitmeyen bir durumdu. İkinci yarı rakibimizin hücum oynayacağını biliyorduk. Penaltıdan golü buldular. Bu bizim için bir uyanma sinyali oldu. 2-1'i bulduk. 1'inci dakikadan maç sonuna kadar mücadele ettik. Galibiyeti de hak ettik. 3 puan bizim için moral olacak"





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