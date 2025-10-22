21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
6-2
21 Ekim
Newcastle-Benfica
3-0
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-0
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-2
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-7
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
2-4
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-4
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-1
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-3
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-0
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-3
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-1

Hakan Çalhanoğlu gol attı; Inter, USG'yi dörtledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Inter, deplasmanda Union Saint-Gilloise'yi 4-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının 3. golünü attı.

calendar 21 Ekim 2025 23:59 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 00:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Inter, deplasmanda Union Saint-Gilloise ile karşılaştı.

Lotto Park'ta oynanan mücadeleyi Inter 4-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Denzel Dumfries, 45+1. dakikada Lautaro Martinez, 53. dakikada penaltıdan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Francesco Pio Esposito kaydetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 1 gol atan Hakan Çalhanoğlu, 59.dakikada yerini Petar Sucic'e bıraktı. 

Bu sonuçla birlikte Inter, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazandı ve puanını 9'a yükseltti.

Üst üste 2. yenilgisini alan ve tek galibiyeti olan Union Saint-Gilloise ise 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Inter, Kairat Almaty'yi konuk edecek.

Union Saint Gilloise ise deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
