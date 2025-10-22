🇹🇷Hakan Çalhanoğlu penaltıdan golünü attı, Inter farkı üçe çıkardı. pic.twitter.com/BljrYIdS4k



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Inter, deplasmanda Union Saint-Gilloise ile karşılaştı.Lotto Park'ta oynanan mücadeleyi Inter 4-0 kazandı.Inter'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada, 45+1. dakikada, 53. dakikada penaltıdan milli futbolcumuzve 76. dakikadakaydetti.Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 1 gol atan Hakan Çalhanoğlu, 59.dakikada yerini Petar Sucic'e bıraktı.Bu sonuçla birlikte Inter, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazandı ve puanını 9'a yükseltti.Üst üste 2. yenilgisini alan ve tek galibiyeti olan Union Saint-Gilloise ise 3 puanda kaldı.Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Inter, Kairat Almaty'yi konuk edecek.Union Saint Gilloise ise deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.