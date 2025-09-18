17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a özel çağrı!

Fenerbahçe'de başkan adaylığından çekilen Hakan Bilal Kutlualp, başkan Ali Koç'a seslendi.

calendar 18 Eylül 2025 01:55
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "TFF'ye yürüme zamanı gelmiştir" sözleri üzerine başkan adaylığından kısa bir süre önce çekilen Hakan Bilal Kutlualp açıklama yaptı.

Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe'nin haklarının yenmesinin seçimden daha kritik bir konu olduğunu söyleyerek Ali Koç'a seslendi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Hakan Bilal Kutlualp "Başkan seçimden daha önemlidir bu, Pazartesiyi beklemeye gerek yok organize et, yasal izinleri al Cuma günü TFF'ye tek vücut yürüyelim." ifadelerini kullandı.

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
