Fenerbahçe, ocak ayında kadrosuna katamadığı Haji Wright'ı yaz döneminde transfer edebilir.Antalyaspor, yurt dışından gelen teklifler sonrası Fenerbahçe'ye de haber göndermişti. Yönetim, henüz hamle yapıp yapmama konusunda karar vermedi. Ancak Akdeniz ekibinin ocak ayındaki 10 milyon Euro talebinden geri adım atması halinde Sarı-Lacivertliler'in de devreye girmesi bekleniyor.Haji Wright için şu anda en istekli kulübün İskoç devi Glasgow Rangers olduğu öğrenildi. Ancak ABD'li yıldızın gönlünün Fenerbahçe'ye imza atmaktan yana olduğu iddia edildi.Wright, hem kariyeri hem de ekonomik açıdan Sarı-Lacivertliler'in kendisi için çok daha iyi bir seçenek olacağına inanıyor. Fenerbahçe, Antalyaspor Yönetimi'nin pazarlıklarda ılımlı olması halinde para ve oyuncu takası formülüyle bu işi bitirmeye çalışabilir.