Haji Wright'ın gönlü Fenerbahçe'de

Antalyaspor, sezon sonunda satmaya hazırlandığı Haji Wright için Fenerbahçe'ye haber göndermişti. İskoçya'dan Rangers'ın da çok istediği ABD'li golcünün ilk tercihinin Sarı-Lacivertliler olduğu öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Haji Wright'ın gönlü Fenerbahçe'de
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13 Mayıs 2023 10:25
Fenerbahçe, ocak ayında kadrosuna katamadığı Haji Wright'ı yaz döneminde transfer edebilir.

Antalyaspor, yurt dışından gelen teklifler sonrası Fenerbahçe'ye de haber göndermişti. Yönetim, henüz hamle yapıp yapmama konusunda karar vermedi. Ancak Akdeniz ekibinin ocak ayındaki 10 milyon Euro talebinden geri adım atması halinde Sarı-Lacivertliler'in de devreye girmesi bekleniyor.

GÖNLÜ FENERBAHÇE'DE

Haji Wright için şu anda en istekli kulübün İskoç devi Glasgow Rangers olduğu öğrenildi. Ancak ABD'li yıldızın gönlünün Fenerbahçe'ye imza atmaktan yana olduğu iddia edildi.

PARA VE TAKAS

Wright, hem kariyeri hem de ekonomik açıdan Sarı-Lacivertliler'in kendisi için çok daha iyi bir seçenek olacağına inanıyor. Fenerbahçe, Antalyaspor Yönetimi'nin pazarlıklarda ılımlı olması halinde para ve oyuncu takası formülüyle bu işi bitirmeye çalışabilir. 

 
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