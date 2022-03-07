Güven Yalçın'ın 11 haftalık sessizliği sona erdi!

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldığı maçta siyah beyazlıların ilk golünü atan Güven Yalçın, gol orucuna da son verdi.
Karşılaşmanın 41. dakikasında attığı golle Beşiktaş'a beraberliği getiren Güven Yalçın, ligde 11 maç sonra gol sevinci yaşadı.
Bu sezon 5. golünü atan Güven Yalçın; Altay, Demir Grup Sivasspor (2) ve Yukatel Kayserispor'dan sonra Medipol Başakşehir filelerini de havalandırmayı başardı.
Karşılaşmanın 41. dakikasında attığı golle Beşiktaş'a beraberliği getiren Güven Yalçın, ligde 11 maç sonra gol sevinci yaşadı.
Bu sezon 5. golünü atan Güven Yalçın; Altay, Demir Grup Sivasspor (2) ve Yukatel Kayserispor'dan sonra Medipol Başakşehir filelerini de havalandırmayı başardı.