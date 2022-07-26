Gustavo Henrique İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaşma sağlandığını açıkladığı Gustavo Henrique İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Gustavo Henrique İstanbul'a geldi
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26 Temmuz 2022 18:20
Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin satışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası stoper transferi için hamlesini yaptı. Sarı-lacivertliler, adı bir süredir gündemde yer alan Flamengo'dan Gustavo Henrique transferini bitirdi.

Fenerbahçe'nin, transferi için anlaşma sağlandığıjnı açıkladığı Brezilyalı futbolcu transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacak.

29 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.

 
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