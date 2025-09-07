Guido Fienga'dan Jose Mourinho için itiraf!

Roma'nın eski CEO'su Guido Fienga, Roma'da birlikte görev yaptığı Jose Mourinho ile ilgili konuştu.
Portekizli teknik adam ile ilgili gelen soruya cevap veren Fienga, "Jose Mourinho'yu tanımlamak için üç kelime mi? Süper zeki, işinin ustası, üçüncü kelimeyi bulamıyorum... Onunla iyi bir ilişkim var, belki de birlikte çok çalışmadığımız içindir. Onu Roma'ya getirdim, sadece birkaç ay birlikte çalıştık ama hala iletişim halindeyiz." dedi.
Temmuz 2021 - Ocak 2024 dönemi arasında Roma'yı çalıştıran Mourinho, daha sonra ise Temmuz 2024 - Ağustos 2025 dönemin arasında Türkiye'de Fenerbahçe'de görev yaptı.
