Göztepe'den Kopenhag'a transfer

Göztepe devre arasında Bröndby'den renklerine bağladığı Kamil Wilczek'in Kopenhag'a transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com
Göztepe'den Kopenhag'a transfer
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06 Ağustos 2020 10:10
Göztepe devre arasında Bröndby'den renklerine bağladığı Kamil Wilczek'in Kopenhag'a transfer olduğunu duyurdu

İşte yapılan resmi açıklama...
 "Oyuncumuz Kamil Wilczek'in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 euro bonservis ücreti alacaktır.

Kamil Wilczek'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

 




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