Göztepe devre arasında Bröndby'den renklerine bağladığı Kamil Wilczek'in Kopenhag'a transfer olduğunu duyurdu



İşte yapılan resmi açıklama...



"Oyuncumuz Kamil Wilczek'in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 euro bonservis ücreti alacaktır.Kamil Wilczek'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."