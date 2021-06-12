Göztepe'ye Macaristan'dan orta saha

Geçen sezon Macaristan ekibi Ujpest'ten Dzenan Burekovic ve Obinna Nwobodo'yu transfer eden Göztepe, aynı ekipten ön libero Vincent Onovo'yu da renklerine bağlamak için harekete geçti.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



1 yıl daha sözleşmesi bulunan Nijeryalı 25 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilirken, yönetimin bonservis sorununu çözmeye çalıştığı belirtildi.



Finlandiya ekibi FC İnter'de profesyonel olan başarılı ön libero, Helsinki'de de forma giydikten sonra 2017- 2018 sezonunun devre arasında Macaristan ekibi Ujpest'e transfer olmuştu.



