Göztepe transferi açıkladı: Juan Santos

Göztepe, Southampton'dan Juan Santos da Silva'yı transfer etti.

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Göztepe transferi açıkladı: Juan Santos
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16 Ağustos 2024 17:16
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'nın bonservisini kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2002 doğumlu forvet oyuncusu Juan Santos da Silva'nın Sao Paulo FC'den Southampton FC'ye transferi bugün tamamlanmış olup, 2024/25 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kulübümüze transferi gerçekleşmiştir. Juan Santos da Silva'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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