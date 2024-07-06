Göztepe'nin önceliği savunma oldu

Göztepe ilk transferi Brezilyalı Djalma Silva oldu. Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEL Limassol'dan gelen sol bekle siftah yapıldı. Ardından sarı-kırmızılılar, defansif orta saha oyuncusu Isaac Solet'i renklerine bağladı.



Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımından gelen Orta Afrikalı futbolcu satın alma opsiyonu ile kiralandı. Göztepe yerli transferinde ise Nazım Sangare ve Koray Günter'le sözleşme imzaladı. Sağ bekte oynayan Nazım ve stoper Koray resmen Göztepeli oldu.



Defans bölgelerini güçlendiren Göztepe şimdi ise kaleci transferine odaklandı. Southampton'dan kiralanan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in bonservisini alamayan Göztepe, kaleci için çalışmalarını sıklaştırdı.





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