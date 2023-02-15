Göztepe geleceğe yatırım yaptı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, ara transfer döneminde 4 takviye gerçekleştirirken geleceğe de yatırım yaptı. Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından çalışmalarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren ve depremde mağdur olan vatandaşlarımıza durmaksızın destek sağlayan sarı-kırmızılılar, ara transferde Hikmet Çiftçi, Michee Ngalina, Beyere Loue ve Aliou Traore'yi kadrosuna dahil etti. Göztepe yönetimi transfer politikasını daha çok geleceğe yatırım amaçlı olarak belirledi.Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği yabancılardan orta saha Traore ve santrfor Loue 22 yaşında sarı-kırmızılılara imza atarken, hücum oyuncusu Ngalina 23 yaşında İzmir ekibine geldi. Göztepe'nin kiralık olarak renklerine bağladığı ofansif orta saha Hikmet ise 25 yaşında Göztepe'ye geldi. Ngalina, Göztepe formasıyla şu ana kadar 3 maça çıktı. Kongolu oyuncu Erzurumspor FK, Bandırmaspor ve Gençlerbirliği müsabakalarında toplam 62 dakika sahada kaldı. Traore ise son Gençlerbirliği deplasmanında oyuna sonradan girip 29 dakika sahada kaldı. Hikmet de yine sarı-kırmızılı formayı 1 maçta terletti. Oyuncu, Gençlerbirliği maçında 45 dakika görev yaptı.