Göztepe'de Ahmed Ildız vedaya hazırlanıyor

Göztepe, Doğan Alemdar, Bartuğ Yıldırım ve Ahmed Kutucu için girişimlerde bulunurken, Ahmed Ildız'ı 1. Lig ekibi Iğdır FK'ya göndermeye hazırlanıyor.

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Ahmed Ildız vedaya hazırlanıyor
Süper Lig'de milli aranın ardından 5'inci hafta maçında deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor.

Dış transferde Fransa'nın Rennes takımından kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bartuğ Yıldırım ile Galatasaray'dan forvet Ahmed Kutucu ile ilgilenen sarı-kırmızılılar orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'la ise vedaya hazırlanıyor.

1. LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Göztepe'de üçüncü sezonunu geçiren ancak genelde yedek kulübesinde bekleyen 28 yaşındaki futbolcuya 1'inci Lig'den taliplerin olduğu ifade edildi.



Ahmed için özellikle Iğdır FK takımının Göztepe ile yakın temasta olduğu ve transferde önemli mesafeler kat edildiği dile getirildi.

PERFORMANSI

Göztepe'ye 2023-2024 sezonunda Alanyaspor'dan gelen deneyimli orta saha oyuncusu o sene 1'inci Lig'de 18 lig maçına çıkıp 3 gol ve 2 asistle oynadı. Ahmed Ildız geçen sezon Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı 24 müsabakada terletti ve yine 3 golle oynadı. Bu sezon ise sakatlığı nedeniyle fazla süre alamayan Ahmed Ildız, 3'üncü haftadaki Fatih Karagümrük deplasmanında 3 dakika sahada kalabildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
