Görele Belediyespor'da Hakan Dinler ile yollar ayrıldı

Görele Belediyespor'da başantrenör Hakan Dinler ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Görele Belediyespor'da Hakan Dinler ile yollar ayrıldı
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30 Kasım 2024 23:48
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekibi Görele Belediyespor, başantrenör Hakan Dinler ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dinler ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Dinler'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

Görele Belediyespor'un paylaşımı:



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