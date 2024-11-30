Görele Belediyespor'da Hakan Dinler ile yollar ayrıldı

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekibi Görele Belediyespor, başantrenör Hakan Dinler ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dinler ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, Dinler'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.
Görele Belediyespor'un paylaşımı:
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dinler ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, Dinler'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.
Görele Belediyespor'un paylaşımı: