Gökhan Gönül "Bırakmam" dedi

Dizindeki problem nedeniyle hafta boyunca antrenmana çıkmayan Gökhan Gönül takımını yalnız bırakmadı.

Haber; Sabah
Gökhan Gönül 'Bırakmam' dedi
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13 Temmuz 2020 09:16
Dizindeki problem nedeniyle hafta boyunca antrenmana çıkmayan Gökhan Gönül, Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmenin ardından Yeni Malatya maçının kadrosuna alındı.

35 yaşındaki oyuncunun Yalçın'a "Önemli bir süreçten geçiyoruz. Ağrılarım olsa da oynayabilirim, takımı yalnız bırakmak istemiyorum" dediği öğrenildi.

Kadroya dahil edilen tecrübeli sağ bekin son durumu bugün netlik kazanacak.


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