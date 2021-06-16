Giresunspor'da son rötuşlar yapılıyor

Süper Lig ekibi Giresunspor, transfer gündemlerinde bulunan isimlerle görüşmelerinde sona yaklaştı.



Çotanaklar listesinde bulunan futbolculara başka takımlardan da transfer teklifleri geldiği için yapılan görüşmelerin uzadığı bilgisine ulaşıldı. Önceliğini Giresunspor'un menfaatleri olarak belirleyen Giresunspor yönetiminin, yeşil beyazlı kulübün şartlarını kabul eden oyuncularla görüşmelerini hızlandırdığı, fiyat artışına giden oyuncuların durumunu ise beklemeye aldığı öğrenildi. Giresunspor'da bu hafta içerisinde dış transferde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Yeşil beyazlı taraftarlarda büyük bir sabırsızlıkla yapılacak transferleri bekliyor.



EKONOMİK YAPIYI DÜŞÜNMELİYİZ



Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş, kadro oluşturma çalışmalarının da devam ettiğini, iç transferde 11-12 isimle yollarına devam edeceklerini söyledi.



Keleş, oyuncuların yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz'da Erzurum'da toplanacaklarını söyledi.



Buradaki kampının 15 gün süreceğini belirten Keleş, ikinci etabın da yine yurt içinde gerçekleştirileceğini ancak şu anda yerin netleşmediğini ifade etti.



Keleş, Yine birkaç genç oyuncumuz da kadromuzda yer alacak. Dış transferde görüşmelerimiz devam ediyor. Genç oyuncular üzerinde duruyoruz. Kulübümüzün ekonomik durumunu da dikkate alarak Giresunspor'a en iyi katkıyı sunacak isimlerle anlaşmayı hedefliyoruz" dedi.



Kaynak: Giresun Işık



