Gimnasia'da Maradona'nın sözleşmesi uzatıldı

Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi Gimnasia, teknik direktör Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gimnasia'da Maradona'nın sözleşmesi uzatıldı
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03 Haziran 2020 20:41
Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi Gimnasia, teknik direktör Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini uzattı.

Gimnasia Kulübünden yapılan açıklamada, Arjantin'in efsane futbolcularından Maradona'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.

Bu sezon Maradona'nın yönetiminde 18 maçta 6 galibiyet alan Gimnasia, 24 takımın mücadele ettiği ligde 19. sırada bulunuyor. 

Arjantin Süper Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küme düşme kaldırılmıştı.

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