Ghezzal, Galatasaray'dan Feghouli'nin maaşını istedi!

Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Rachid Ghezzal'dı.

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Ghezzal, Galatasaray'dan Feghouli'nin maaşını istedi!
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30 Temmuz 2021 11:26
Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda eden Galatasaray, transfer çalışmalarını ise yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların gündeminde bir süredir geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal vardı. Ancak Galatasaray, Ghezzal'ın transferini kapatırken bunun arkasında menajer Faddouli'nin her seferinde Sofiane Feghouli'yi gündeme getirmesinin yattığı ifade edildi.

Faddouli'nin "Feghouli'ye 3.85 milyon euro veriyorsunuz. Ghezzal, ligin en iyi oyuncusu en az onun kadar kazanmayı hak ediyor" diyerek sürekli fiyat yükselttiği öğrenildi. Nitekim Başkan Burak Elmas da "3.8 milyon euro'luk" maliyet nedeniyle transferden vazgeçtiklerini söylemişti.


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