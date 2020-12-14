Gerard Houllier hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Fransız teknik direktör Gerard Houllier'in kalp rahatsızlığından ötürü geçirdiği operasyonun ardından 73 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber; Sporx.com
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Gerard Houllier hayatını kaybetti
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14 Aralık 2020 13:41
73 yaşındaki dünyaca ünlü teknik direktör Gerard Houllier, hayata gözlerini yumdu

Houllier, Paris'teki bir hastanede aort ameliyatı olmuş ve pazar günü hastaneden taburcu edilerek evine gönderilmişti.

Uzun yıllar boyunca Liverpool'da görev alan Fransız teknik direktör, ülkesinde Olympique Lyon ve Paris Saint Germain, İngiltere'de Liverpool ve Aston Villa gibi takımlarda çalışmıştı

PSG ile 1,  Olmpique Lyon ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan Gerard Houllier, Liverpool'daki döneminde de İngiltere Kupası, Lig Kupası ve UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası kazanmıştı

 
 
 
 



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