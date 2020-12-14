Gerard Houllier hayatını kaybetti

ülkesinde Olympique Lyon ve Paris Saint Germain, İngiltere'de Liverpool ve Aston Villa gibi takımlarda çalışmıştı





73 yaşındaki dünyaca ünlü teknik direktör Gerard Houllier, hayata gözlerini yumduHoullier, Paris'teki bir hastanede aort ameliyatı olmuş ve pazar günü hastaneden taburcu edilerek evine gönderilmişti.Uzun yıllar boyunca Liverpool'da görev alan Fransız teknik direktör,PSG ile 1, Olmpique Lyon ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan Gerard Houllier, Liverpool'daki döneminde de İngiltere Kupası, Lig Kupası ve UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası kazanmıştı