Philadelphia 76ers yıldızı Paul George, eski takımı LA Clippers'ta kalmaya niyetli olma sebebinin takım arkadaşı Kawhi Leonard'a duyduğu sadakat olduğunu açıkladı.



Clippers'ta beş sezon geçiren George, düşüncelerini FOX Sports ile paylaştı ve Leonard'ın kendisini Los Angeles'a getirmede önemli bir rol oynadığını belirtti:



"Beni buraya Kawhi getirdi, burada oynamamı isteyen oydu. Ona oldukça sağdıktım."



76ers forveti, sözleşme müzakereleri sırasında düşüncelerinin Leonard ve Clippers'a olan bağlılığı merkezli olduğunu da söyledi:



"Bu işi sonuna dek sürdürmek istedim. Kawhi şu anda oynayamıyorsa, olsun, problem değildi. Ben yine de onunla uzun vadede orada kalmaya razıydım. Tüm görüşmelerde kafamda bu düşünce vardı."



29 Haziran 2024'te George, 48,7 milyon dolar değerindeki 2024-25 sezonu için oyuncu opsiyonundan vazgeçerek resmen serbest oyuncu statüsüne girmiş ve sadece birkaç gün sonra, 6 Temmuz'da 76ers ile sözleşme imzalayarak Clippers dönemine nokta koymuştu.



76ers üyesi olarak Clippers'a karşı ilk maçında George 18 sayı, 2 asist ve 7 ribaund kaydetse de, LA ekibi 110-98'lik bir skorla galip gelerek bu çabaları yetersiz bırakmıştı.



