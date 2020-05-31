Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başladığı bildirildi.Futbolcuların, antrenmanın son bölümünde dar alanda üç kaleli maç yaptığı belirtildi.