Gedson Fernandes'den şampiyonluk iddiası!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Gedson Fernandes, hedeflerine ulaşmak için bu şekilde oynamaya devam edeceklerini söyledi.Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı oyuncu,ifadelerini kullandı.Gol ve asist sayılarını önemsemediğini söyleyen Gedson,değerlendirmesinde bulundu."Şampiyonluk yarışını hiç bırakmadık. Kötü zamanlarımız da oldu ama her zaman kazanmak için sahaya çıktık. Bu böyle devam edecek. Tabii şampiyon olacağımıza inanıyoruz, şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk için her maça kazanmak için çıkmak zorunda olduğumuzu, çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz."