Gaziantep FK: 'Abartmıyoruz, vicdanımız sızlıyor'

Oyuncumuza atılan kafa sonrası; VAR hakemlerinin ısrarlı şiddet uyarısına rağmen Atilla Karaoğlan'ın yorumu: "ABARTIYOR ABİ!"



❌ Abartmıyoruz, VİCDANIMIZ sızlıyor!



Türkiye Futbol Federasyonumuza, göstermiş oldukları şeffaflıktan dolayı teşekkür ederiz.



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— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 3, 2023

TFF'nin Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Koudou ve Kitsiou arasında yaşanan pozisyona dair VAR kayıtlarını yayınlamasının ardından Gaziantep FK, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.Kevin N'Koudou'nun Stelios Kitsiou'ya müdahalesine hakem Atilla Karaoğlan'ın "Abartıyor ağabey" şeklinde yanıt vermesine göndermede bulunan kırmızı-siyahlı ekip yaptığı paylaşımda,ifadeleri kullanıldı.Yaşanan gelişmelerin ardından beIN Sports Haber yayınına telefon ile bağlanan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, "TFF'yi kutluyorum, tarihi bir karar aldılar. Çok güzel bir iş yaptılar. Bu tamamen bir hakem hatası. Olay olduğundasözlerini sarf etti.