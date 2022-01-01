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Gary Payton II, Bitadze'yi potaya gömdü!

Golden State Warriors guardı Gary Payton II, Indiana Pacers pivotu Goga Bitadze'yi hem posterledi, hem de oyundan attırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Youtube
Golden State Warriors guardı Gary Payton II, Indiana Pacers pivotu Goga Bitadze'yi hem posterledi, hem de oyundan attırdı.

Warriors ekibinin Chase Center'da Pacers'a karşı oynadığı maçta, Kevon Looney, Steph Curry ve GP2, bir ikinci şans pozisyonunu gecenin en güzel anlarından birine dönüştürdüler.

Looney bir hücum ribaundu yakaladıktan sonra, topu tepedeki Curry'ye göndererek hücumu yeniden başlatmış oldu. Curry ise içeri kat eden Payton II'ye topu yolladı ve GP2 ise, Pacers pivotu Bitadze'nin üzerinden smacı bastı.

GP2 smacı karşısında şaşırmış bir ifadeyle, Bitadze'nin tam karşısında kafasını kaşıdı ve bu hareket, Bitadze'nin hoşuna gitmedi. Warriors guardına yavaşça kafa atan Pacers pivotu, anında oyundan atıldı. GP2 ise teknik faulle cezalandırıldı.


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