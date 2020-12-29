Galatasaray'ın Brezilya'dan hedefi Brenner

Galatasaray devre arasında yapacağı golcü transferine odaklandı. Sarı-Kırmızılılar'a devre arası yaklaşırken menajerler yıldız isimleri önerdi. Bu isimler arasında Diego Costa ve Hulk gibi yıldızlar yer alıyor. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu isimleri henüz onaylamadıTerim, "Artık futbolcuların geçmişlerine değil geleceklerine yatırım yapacağız" açıklaması yapmıştı. Tecrübeli hocanın istediği isim Sao Paolo forması giyen 20 yaşındaki golcü Brenner. Fatih hocanın Brenner'in alınması için yönetime rapor sunduğu bildirildi. Galatasaray'ın önümüzdeki transfer döneminde scout transferlerine ağırlık vermesi bekleniyor.Güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro alan Sambacı yıldız Brenner için yönetim önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara başlayacak. Brezilyalı oyuncunun alternatifleri de genç golcüler olacak. Brenner bu sezon toplam 37 maçta 22 gol ve 4 asistle oynadı.