'Galatasaray'ı şikayet edenler içeriden'

UEFA, Galatasaray ile yapılan FFP anlaşmasını geçen hafta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri gönderdi ve uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine karar verdi. Bu soruşturmanın perde arkasına ulaşıldı. Sarıkırmızılı kulüpten ayrılan eski çalışanların, yeni transferlerle ilgili eksik KAP bildirimleri yapıldığı konusunda UEFA'ya şikayette bulunduğu öğrenildi.Başkan Mustafa Cengiz diğer takım taraftarları tarafından UEFA'ya şikayetler olduğunu açıklamıştı. Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Oytun Özer ile İsviçre'ye giden Cengiz, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi. İşte Cengiz'in sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında verdiği son bilgiler:Başkan olduğum dönemde 923 milyon TL kredi ödemesi yapıldı. ¦ KISA vadeli krediler uzun vadeye yayıldı ve döviz cinsi krediler azaltıldı. ¦ TARAFTAR sahiplenme gösterdi ve biz gelmeden önce 7 milyon TL zarar eden GS Store'un bilançosunda artık 8 milyon TL k,r yazıyor. Ocak'tan bu yana sadece tribün hasılatı olarak 134 milyon TL gelirimiz var. ¦ BU sezon futbol takımının iç saha maçları için Türk Telekom Stadı'nda 32 bin 640 adet kombine, 151 adet de loca satıldı. ¦ GELECEĞE yatırım yapıyoruz. Büyükçekmece Belediyesi, Galatasaray Spor Kulübü'ne 126 dönümlük arazi tahsis etti.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Nyon'da UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve kurullarıyla yaptıkları toplantının Türk futbolu ve Galatasaray için olumlu geçtiğini belirtti. İsviçre'den dönen Cengiz, şu açıklamaları yaptı: "UEFA, geçmiş yıllardaki 142 milyon Euro'luk zararın göz ardı edildiğini iddia ediyor. Biz ise göz ardı edilmediğini söylüyoruz. Türk futbolu ve Galatasaray için olumlu bir karar çıkacağını düşünüyorum. Sunduğumuz raporlar doğrultusunda pozitif ifadeler kullandılar. Bunun tersi olması durumunda ise ağır cezalarla karşılaşabiliriz. Ancak UEFA, genel düşünce olarak Galatasaray ve Türk futbolunun yanında. Yeniden gözden geçirme kararından rahatsız olduk. CAS'a başvuracağız. Bu bir satranç gibidir. Doğru hamleler yapıyoruz. Biz çoban matına gelmeyiz, taraftarlar asla merak etmesinler."Galatasaray yönetimi, UEFA'nın aldığı son karar için CAS'a gidip, kararın durdurulması ve yapılan eski anlaşmanın devam etmesini isteyecek. UEFA, Galatasaray ile yapılan FFP anlaşmasını geçen hafta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndermiş ve uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine karar vermişti. Yönetimin pazartesi günü başvuru yapması bekleniyor.