Galatasaray, Serdar Aziz'in kadro dışı kalmasının ardından stoper bölgesine takviyeyi Marcao ile yaptı. Ancak sarı-kırmızılı takımın gündeminde bir defans oyuncusunun daha olduğu ortaya çıktı.Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde yer alan stoperin Dede olduğu bilgisine ulaşıldı. Teknik direktör Fatih Terim, pazarlıklarda istenen rakamlarla anlaşma sağlanması halinde Dede'yi kadrolarına katmanın doğru bir hamle olacağını yönetime bildirdi.30 yaşındaki stoperin, Brezilya Ligi takımlarından Cruzeiro ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın bu transfer için teklifini yapması ve kısa sürede olumlu ya da olumsuz kararını vermesi bekleniyor.