Galatasaray'da Taylan Antalyalı sakatlandı

Galatasaray'da son haftaların yükselen değeri Taylan Antalyalı sakatlık geçirdi.



Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada oyuncunun durumunun cuma günü kesinlik kazanacağı bildirildi.



Taylan için yapılan bildirimde, "Dünkü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun sağlık durumu yarın yapılacak tetkikler sonrası netleşecek" ifadelerine yer verildi.



Öte yandan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.



Galatasaray, Süper Lig'de 11. haftada cumartesi günü Hatayspor ile karşılaşacak.



