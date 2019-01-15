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Galatasaray'da ''santrafor'' değişimi ve son nokta!

Forvet transferinin gecikmesi Galatasaray'da akıllara sezon başında yaşananları getirirken, bu kez Eren Derdiyok'un da olmayışı sorunu daha da büyütüyor...

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da ''santrafor'' değişimi ve son nokta!
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15 Ocak 2019 05:31
SPORX | Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar devam ederken, imzanın gecikmesi sezon başında yaşananları akıllara getiriyor.

Fatih Terim'in sezon başında da istediği ancak gerçekleşmeen forvet transferi için çalışmalar devam etse de, imzanın bir türlü gelmemesi hem camiayı hem de taraftarları endişelendirmeye başladı.

Garry Rodrigues'in satışından da önemli bir kazanç sağlayan Galatasaray'da Alan ismi gündemdeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılı takımın ciddi şekilde ilgilendiği Alan transferi, yaz döneminden çok daha büyük önem taşıyor. Bunun sebebi ise Fatih Terim'in, sezonun ikinci yarısında Eren Derdiyok ile yola devam etmeyeceklerini açıklaması oldu.

Sezona santrafor pozisyonunda sadece Eren Derdiyok ile başlayan Galatasaray, ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kalan santraforsuz kaldı.

CAMİA ESKİ İSİMLERİ ARAR OLDU...

Galatasaray'da forvet sıkıntısı devam ederken, son yıllarda bu bölgede yaşanan değişim de akıllara geldi. Sarı-kırmızılı takım son 8 sezonda ilk kez santrafor pozisyonunda bu kadar eksik kaldı.

GALATASARAY'DA SANTRAFOR DEĞİŞİMLERİ

2018/2019 Henüz transfer yapılmadı (İkinci yarı)
2018/2019 Eren Derdiyok (İlk yarı)
2017/2018 Eren Derdiyok - Bafetimbi Gomis
2016/2017 Eren Derdiyok - Lukas Podolski
2015/2016 Burak Yılmaz - Lukas Podolski - Umut Bulut
2014/2015 Burak Yılmaz - Goran Pandev - Umut Bulut
2013/2014 Burak Yılmaz - Didier Drogba - Umut Bulut
2012/2013 Umut Bulut - Johan Elmander - Burak Yılmaz - Sercan Yıldırım
2011/2012 Milan Baros - Sercan Yıldırım - Johan Elmander - Necati Ateş

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