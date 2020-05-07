Galatasaray'da kule forvet hamlesi

Sezon sonunda Andone ile yola devam etmemeyi düşünen G.Saray'ın hücum için görüştüğü isim ortaya çıktı. Fatih Terim'in her transfer döneminde gündeminde yer alan Belçika ekibi Genk'in 25 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu'nun kiralanmasını istediği öğrenildi.Bu sezon 22 maçta 9 gol kaydeden oyuncu için nabız yoklayacak olan yönetim şartlarda anlaşılırsa 2.01 boyundaki oyuncuyu renklerine bağlayacak. Bilindiği üzere Onuachu ismi geçen sezonun devre arasında yapılan transfer görüşmelerinde Fatih Terim'in odasındaki beyaz tahtaya yazılarak deşifre olmuştu.6 kez de Nijerya Milli Takımı'nın formasını giyen başarılı isim Genk öncesi 7 sezon Midtjylland, 1 sezon da Vejle formasını giymişti. Bu arada sarı-kırmızılıların savunmaya takviye çalışmalarının da tam gaz sürdüğü öğrenildi.