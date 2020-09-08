Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku. Senegalli forvetin kasığındaki problem devam ediyor.



Pazartesi akşamı yapılan idmanda depar atarken kasığında ağrı oluşan golcü futbolcunun idmanı yarım bıraktığı ortaya çıktı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Mbaye Diagne ve Emre Akbaba, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde takımdan ayrı salonda ve sahada çalıştı." denildi.



Diagne kasığındaki problem nedeniyle Hatay ile yapılan özel maçta da forma giyememişti.



