Galatasaray'da Diagne şoku! Sakatlandı...

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Yeni sezon öncesinde hazırlıklara devam eden sarı kırmızılı ekipte Diagne sakatlandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da Diagne şoku! Sakatlandı...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2020 15:44
Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku. Senegalli forvetin kasığındaki problem devam ediyor.

Pazartesi akşamı yapılan idmanda depar atarken kasığında ağrı oluşan golcü futbolcunun idmanı yarım bıraktığı ortaya çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mbaye Diagne ve Emre Akbaba, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde takımdan ayrı salonda ve sahada çalıştı." denildi.

Diagne kasığındaki problem nedeniyle Hatay ile yapılan özel maçta da forma giyememişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için