Galatasaray orta sahasında değişim rüzgarları esiyor... Teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda, önemli hamleler gerçekleşecek. Sarı-Kırmızılı yönetim seçim sürecine rağmen transferler konusunda sezonu erken açtı. Devre arasında hem iç hem de dış transfer konuları yöneticileri bir hayli terletecek gibi görünüyor. Bu doğrultuda gönderilmesi düşünülen isimler için de çalışmalarda bulunan Sarı-Kırmızılılar'da, ilk olarak Oghenekaro Etebo gözden çıkarıldı.



Şu ana kadar bekleneni veremeyen ve son olarak milli takımda sakatlanan Nijeryalı futbolcuyla yolların ayrılması hedefleniyor. Sezon başında Stoke City'den kiralanan 25 yaşındaki futbolcunun en düşük maddi hasarla gönderilmesi için görüşmeler bu hafta içinde başlayacak.



AYNI SÜREÇ TEKRAR BAŞLIYOR



Etebo'nun yerine düşünülen isim de pek yabancı değil! Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak için çok uğraştığı, ancak Fulham'ın bırakmadığı Jean Michael Seri yeniden gündemde. İngiliz kulübünde kadro dışı kalan ve uzun süredir maçlardan uzak kalan Fildişi Sahilli futbolcu, Galatasaray'a dönmek istediği için kendisine sunulan diğer teklifleri geri çevirdi.



Tecrübeli futbolcunun yeniden kiralanması amacıyla çalışmalar başladı. Seri cephesinde hiçbir sorun yok, kiralama ücreti ve süresi konusunda Fulham'la pazarlık süreci bir kez daha başlayacak.



