Galatasaray'a 8 numara önerisi; Renato Augusto

Galatasaray'da tüm gözler golcü transferinde Alan ve Demba Ba isimlerine çevrilirken sürpriz bir de orta saha gelişmesi yaşandıÖnceki gün Josef'le beraber İstanbul'a gelen menajeri, Abdurrahim Albayrak'la Renato Augusto ismini masaya yatırdı. Pekin Gouan'ın Tottenham'dan Moussa Dembele'yi transfer etmesi durumunda oyuncusunu bırakacağını ve Galatasaray'a getirebileceğini söyledi. Albayrak'ın da "Hocamıza iletelim" yanıtı verdiği öğrenildi.Galatasaray'da orta saha transferi şu an olmasa da sezon sonunda birinci öncelik haline gelecek. Ndiaye sezon sonunda Stoke'a dönecek ve Selçuk İnan'ın da sözleşmesi sona eriyor. Yani 8 numara transferi G.Saray için hayati önemde olacak.Fatih Terim'in de bu gelişme sonrasında Renato Augusto konusunda scout ekibinin oyuncunun son durumunu araştırmasını istediği ve detaylı bir rapor talep ettiği öğrenildi. Fatih Terim'in Albayrak'a, 'bu teklifi değerlendirelim. Siz şartları konuşun. Olumlu rapor gelmesi durumunda bu transfere hayır demem' dediği bildirildi.Orta sahanın merkezinde forma giyebilen Reanato Augusto, Çin ekibinde 33 maçta 10 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Augusto, Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı formasını giymişti.