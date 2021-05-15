Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. TT Stadı'nda oynanan maçı 3-1 kazanan Galatasaray, Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenmesinin ardından sezonu 2. sırada tamamladı.Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 53. dakikada Halil, 60. dakikada Babel ve 90+3. dakikada Oğulcan'dan geldi. Malatyaspor'un tek sayısını ise 39. dakikada Adem Büyük kaydetti.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 84 yaptı ve Beşiktaş'ın 2 gol gerisinde kalarak sezonu 2. sırada tamamladı. Yeni Malatyaspor ise 45 puanla 15. sırada sezona nokta koydu.Galatasaray, hafta içinde Yukatel Denizlispor ile yaptıkları maçın 11'ini korudu.Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'ndaki maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Ryan Babel, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu.Fatih Terim, ligin 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1 yenerek zirvenin ortağı oldukları müsabakanın ilk 11'inde değişiklik yapmadı.Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu farklı nedenlerden ötürü müsabaka kadrosuna alınmadı.Sakatlığı nedeniyle hafta içindeki Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Falcao, son haftadaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da forma giyemedi. Dünkü antrenmanda sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan Onyekuru da müsabaka kadrosunda yer bulamadı. Annesi vefat eden Martin Linnes de kadroya alınmayan diğer isim oldu.Sakatlığı süren sol bek Emre Taşdemir'in yanı sıra kaleci Fatih Öztürk ve stoper Valentine Ozornwafor'un da müsabaka kadrosuna isimleri yazılmadı.Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakayı bir grup davetli tribünden seyretti.Galatasaray, maça şampiyonluk ihtimaliyle çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar erken saatlerde stat çevresine geldi. Ancak emniyet güçleri, taraftarların stat çevresinde kalmasına ve içeri girmesine izin vermedi.Emniyet görevlileri stada giden yolları kapatarak, sarı-kırmızılı kulübün Türkiye Futbol Federasyonuna verdiği davetli listesindekiler haricinde kimsenin geçişine müsaade etmedi. Davetliler, teker teker kimlik kontrolünden geçirilerek içeri alındı.Karşılaşmayı tribünden izleyen taraftarla sarı-kırmızılı ekibe tezahüratlarla destek verdi.Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'de son oynadığı Atakaş Hatayspor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti.Sarı-siyahlı ekip, müsabakaya Ertaç Özbir Issam Chebake, Semih Kaya, Wallace Fortuna, Teenage Hadebe, Karim Hafes, Zeki Yavru, Stephen Mallan, Moryke Fofana, Adem Büyük, Benjamin Tetteh, 11'i ile çıktı.Malatya temsilcisinin yedek kulübesinde Abdulsamed Damlu, Afriyie Acquah, Umut Bulut, Aly Malle, Doğukan Emeksiz, Ahmed İldiz, Eric Ndizeye, Mustafa Eskihellaç, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir yer aldı.İrfan Buz, son Hatayspor müsabakasına ilk 11'de görevlendirdiği kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun sağ bek Chebake'ye formayı verdi.Galatasaray taraftar grubu "ultrAslan", İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını tepki göstermek için pankartlar hazırladı.Türk Telekom Stadı'nın tribünlerine asılan pankartlarda "İnsanlık vicdanını Kudüs'te yitirdi", "Kudüs kıbledir, Kudüs miraçtır" ve "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" ifadeleri yer aldı.İki pankarta ise Hz. Ali'nin "Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun." ve "Zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır." sözleri yazıldı.11. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasında Semih Kaya'nın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki Arda Turan'un önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun uygun durumda vuruşunda top yandan auta gitti.13. dakikada Hadebe'nin ayağıyla uzaklaştırmak istediği top yükseklik kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazdaki topu uzaklaştırmak için hamle yapan kaleci Ertaç'tan önce Arda Turan meşin yuvarlağı indirdi. Halil Dervişoğlu'nun zor pozisyonda boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.15. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında altıpas gerisindeki Babel, kafayla vurduğu topu yandan auta gönderdi.23. dakikada sağ kanattaki Babel'in ortasında altıpas üzerindeki Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu topu kaleci Ertaç Özbir güçlükle çıkardı. Pozisyonun devamında savunma topu kornere attı.28. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında penaltı noktasındaki Emre Akbaba uygun durumda bekletmeden vuruşunu yaptı. Ancak meşin yuvarlak ters kanattan auta çıktı.39. dakikada konuk takım öne geçti. Fofana'nın pasıyla sağdan atağa katılan Chebake, son çizgiye inerek ortasını açtı. Ceza sahasının ters kanadındaki Adem Büyük'ün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.47 dakikada Karim Hafez'in soldan ortasında arka direkteki Tetteh'in vurduğu top, yandan auta gitti.50. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzaktan şutunda, top az farkla üstten oyun alanını terk etti.52. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Babel, seri çalımlarla altıpas önüne kadar sokuldu. Tecrübeli oyuncunun uygun durumda vuruşunda savunma araya girerek mutlak golü önledi.53. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği sağladı. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı alan Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden pasını derinlemesine oynadı. Ceza sahasına hareketlenen Halil Dervişoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.58. dakikada Gedson Fernandes'in hafif sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Babel, arka direğe hareketlendi. Hollandalı futbolcunun gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.60. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yeni Malatyaspor yarı alanında baskı kuran Galatasaray'da Gedson Fernandes pasını, sağ kanattaki Şener Özbayraklı'ya verdi. Tecrübeli oyuncu bekletmeden ortasını yaptı. Arka direğe hareketlenen Babel, tek vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1.62. dakikada soldan ceza sahasına giren Babel'in sert şutunda kaleci Ertaç Özbir yatarak topu kornere çeldi. Aynı dakikada benzer bölgeden Gedson Fernandes'in şutunda yine Ertaç topu kornere attı.78. dakikada ceza sahası içinde Hadebe'nin ters vuruşunda kaleye yönelen top az farkla üstten auta çıktı.86. dakikada Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direğe hareketlenen Babel'in kafayla vurduğu topu kaleci Ertaç Özbir son anda tokatladı. Atağa devam eden Galatasaray'da Şener Özbayraklı sağdan bir orta daha gönderdi. Bu kez arka direkte yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı ancak Ertaç yine topun ağlara gitmesini önledi.90+1. dakikada Gedson Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak zamanında çıkan Ertaç, topu ağlara gitmesine izin vermedi.90+3. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan uzun oynanan topu ceza sahası yayı içindeki Mustafa Muhammed kafayla indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Oğulcan, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-1.90+7. dakikada Galatasaray'ın kullandığı korner sonrasında 2'ye 1 hızlı çıkan Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç'ın karşı karşıya vuruşunda top yandan auta çıktı.Türk TelekomCüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık OngunMuslera, Yedlin (Dk. 46 Şener Özbayraklı), Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 74 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk. 76 Oğulcan Çağlayan), Gedson Fernandes, Emre Akbaba (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Babel, Arda Turan (Dk. 46 Mustafa Muhammed), Halil DervişoğluErtaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru, Mallan (Dk. 67 Acquah), Fofana (Dk. 74 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük (Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş), Tetteh (Dk. 90+2 Ahmed Ildiz)Dk. 39 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor), Dk. 53 Halil Dervişoğlu, Dk. 60 Babel, Dk. 90+3 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray)