Galatasaray ve Fenerbahçe, McTominay için karşı karşıya!

Manchester United forması giyen Scott McTominay, transferin gözde isimlerinden biri oldu.
Telegraph'ta yer alan habere göre, Fulham, 15 milyon sterlin'lik teklifinin reddedilmesinin ardından yeni bir teklif yaptı. Fulham, 27 yaşındaki futbolcu için bu kez Manchester United'a 20 milyon sterlin'lik (24 milyon euro) yeni bir teklif yaptı.
GALATASARAY, FENERBAHÇE
İngiliz medyasındaki haberde McTominay ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtildi. Everton'ın da İskoç orta sahaya ilgisi olduğu ancak kulübün devralma işlemleri nedeniyle Merseyside temsilcisinin transfer yapmasının zor olduğu ifade edildi. Premier Lig'den McTominay ile ilgilenen bir diğer takım ise Tottenham.
MCTOMINAY'IN SÖZLEŞMESİ
Scott McTominay'ın Manchester United ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcunun kontratında uzatma opsiyonu da yer alıyor.
MCTOMINAY'A İZİN VERİLEBİLİR, BEKLENTİ
Manchester United, Paris Saint-Germain'den Manuel Ugarte ilgileniyor. İngiliz ekibi, yollarını ayırmak istediği Casemiro için de şu ana kadar istediği, ciddi bir alıcı bulmakta zorluk yaşadı. Takıma yeni transferler için kaynak yaratmak zorunda olan İngiliz temsilcisinin, doğru bir teklifle McTominay'ın ayrılmasına izin vereceği belirtildi. Manchester United, McTominay için 25-30 milyon sterlin bonservis bekliyor.
MCTOMINAY'IN PERFORMANSI
Manchester United altyapısından yetişen ve İngiliz ekibinin dışında başka bir takımda forma giyemeyen Scott McTominay, Kırmızı Şeytanlar'da 252 maça çıktı ve 29 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Telegraph'ta yer alan habere göre, Fulham, 15 milyon sterlin'lik teklifinin reddedilmesinin ardından yeni bir teklif yaptı. Fulham, 27 yaşındaki futbolcu için bu kez Manchester United'a 20 milyon sterlin'lik (24 milyon euro) yeni bir teklif yaptı.
GALATASARAY, FENERBAHÇE
İngiliz medyasındaki haberde McTominay ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtildi. Everton'ın da İskoç orta sahaya ilgisi olduğu ancak kulübün devralma işlemleri nedeniyle Merseyside temsilcisinin transfer yapmasının zor olduğu ifade edildi. Premier Lig'den McTominay ile ilgilenen bir diğer takım ise Tottenham.
MCTOMINAY'IN SÖZLEŞMESİ
Scott McTominay'ın Manchester United ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcunun kontratında uzatma opsiyonu da yer alıyor.
MCTOMINAY'A İZİN VERİLEBİLİR, BEKLENTİ
Manchester United, Paris Saint-Germain'den Manuel Ugarte ilgileniyor. İngiliz ekibi, yollarını ayırmak istediği Casemiro için de şu ana kadar istediği, ciddi bir alıcı bulmakta zorluk yaşadı. Takıma yeni transferler için kaynak yaratmak zorunda olan İngiliz temsilcisinin, doğru bir teklifle McTominay'ın ayrılmasına izin vereceği belirtildi. Manchester United, McTominay için 25-30 milyon sterlin bonservis bekliyor.
MCTOMINAY'IN PERFORMANSI
Manchester United altyapısından yetişen ve İngiliz ekibinin dışında başka bir takımda forma giyemeyen Scott McTominay, Kırmızı Şeytanlar'da 252 maça çıktı ve 29 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
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