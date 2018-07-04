Galatasaray, Valencia ve PSV maçlarını açıkladı

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonu öncesi hazırlıkları kapsamında İsviçre'nin Zürih ve Montrö kentlerinde yapacağı maçların tarihleri ve antrenmanların programı belli oldu.İsviçre kampı d,hilinde ilk olarak 7 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 11.30'da Zürih'e hareket edecek olan Galatasaray, 16 Temmuz 2018 Pazartesi gününe dek hazırlıklarını bu kentte sürdürecek. Galatasaray, İsviçre'deki ilk kampta 13 Temmuz 2018 Cuma günü programı daha sonra açıklanacak olan bir dostluk karşılaşmasına çıkacak.Sarı kırmızılı ekip, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü ise Zürih'ten Montrö'ye geçerek yurt dışı hazırlık kampının ikinci kısmına başlayacak. Galatasaray, kampın bu bölümünde iki dostluk maçına çıkacak. İlk olarak 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Hollanda'dan PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray, 21 Temmuz 2018 günü İspanya temsilcisi Valencia ile mücadele edecek. Bu karşılaşmanın ardından yurt dışı kampı sona erecek ve yeni sezon hazırlıkları sürdürülmek üzere aynı akşam İstanbul'a dönülecek.