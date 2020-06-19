Geçen sezonun ortasında Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi alırken Trezeguet'yi de isteyen Galatasaray'a olumsuz yanıt gelmişti.



Sezon başında 10 milyon Euro'ya Aston Villa'ya satılan Trezeguet, Premier Lig'de inişli-çıkışlı bir performans sergilerken 32 maçta 4 gol-2 asistle oynuyor. G.Saray eski göz ağrısı için şimdilik pusuda bekliyor…



Sarı-kırmızılıların kadrosunda tutmak istediği Henry Onyekuru'yu Monaco geri çağırıyor. Geçen yaz Onyekuru'yu beklerken Emre Mor'a 'Evet' demek zorunda kalan Galatasaray bu sefer işini sağlama alacak ve eski aşkı Trezeguet için şartları zorlayacak. Premier Lig'de sondan birinci sıradan olan Aston Villa'nın küme düşmesi halinde bu transferin gerçekleşme olasılığı yüksek görülüyor.



BADOU NDİAYE FORMÜLÜ DEVREDE



Onyekuru gibi sağ ayağını kullanıp sol açık oynamayı seven Trezeguet, Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.



Sarı-kırmızılılar, Aston Villa'nın durumunu takip edecek ve İngiliz ekibi bir alt lige düşerse 25 yaşındaki Mısırlı hücum oyuncusunu kiralamak için teklif yapacak. Galatasaray, benzer şekilde geçen sezon Badou Ndiaye'yi Stoke City'den kiralamıştı.



