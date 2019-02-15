UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda benfica'ya 2-1 kaybeden Galatasaray, beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Avantajı rakibine kaptıran Galatasaray nasıl tur atlar? İşte yanıtı..Temsilcimiz Galatasaray'ın Portekiz'de galibiyet almaktan başka çaresi yok. Galatasaray 2-0 ile 3-2 ve daha gollü tek farklı galibiyetlerle son 16'ya kalacak. Olası beraberlik ve mağlubiyette Sarı-Kırmızılılar elenecek.21 Şubat Perşembe akşamı 2-1'lik Galatasaray galibiyeti durumundaysa karşılaşmada uzatma bölümlerine geçilecek. Portekiz'de oynanacak maçın uzatma bölümlerinde gol olmazsa ise üst tura çıkanı penaltı atışları belirleyecek.Öte yandan Galatasaray zorlu deplasmanda saat farkının dezavantajını yaşayacak. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Saati ile saat 23.00'te sahaya çıkacak. Zorlu karşılaşmanın son düdüğü ise yaklaşık olarak 22 Şubat saat 01.00'de çalacak.