30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Galatasaray - Liverpool: İlk raunt tatsız geçti!

UEFA Gençlik Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Liverpool'a 2-0 mağlup oldu.

30 Eylül 2025 17:01
UEFA Gençlik Ligi 2. hafta maçında Galatasaray U19 ile Liverpool U19 karşı karşıya geldi. Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool 2-0 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 57. saniyede Kareem Ahmed ve 20. dakikada Joshua Lambie kaydetti.

Galatasaray'da Yasin Kasal, 90+5'te kırmızı kart gördü.

2 hafta sonunda Galatasaray, puanla ve golle tanışamadı. Liverpool ise ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi.

Galatasaray, bir sonraki maçında Bodo / Glimt'i ağırlayacak. Liverpool ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
