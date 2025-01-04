Galatasaray, Kemerburgaz'a taşınıyor; İşte tarihi

Galatasaray'da merakla beklenen taşınmanın tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 15 Ocak'a kadar Florya'dan kalıp, daha sonra Kemerburgaz'a taşınacak. Yeni Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışma son aşamaya gelirken, Cim-Bom'un kısa süre içinde buraya geçerek antrenmanlarını yapacağı belirtildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde incelemelerde bulunduğu Kemerburgaz'ın özellikle sahalarından çok etkilendiği bildirildi. Antrenman sahalarının yanı sıra, kamp binasındaki son eksiklerin de giderildiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde; Ali Sami Yen, Metin Oktay ve Turgay Şeren'in portrelerinin çizimi tamamlanmıştı.
EN GEÇ 15 OCAK
Okan Buruk'un da onay vermesiyle beraber sarı-kırmızılılardaki taşınma sürecine hız verildiği belirtildi. Galatasaray'ın en geç 15 Ocak'a kadar Kemerburgaz Tesisleri'ne geçerek çalışmalarını burada sürdüreceği vurgulandı.
Tesislere ilk etapta A takım gidecek, ardından da diğer çalışmaların tamamlanmasıyla altyapıda bulunan diğer ekiplerin taşınma süreci halledilecek. Kısa süre içerisinde Florya'nın ihalesinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı, Galatasaray'ın burayı boşaltmasının ardından işlerin hızlanacağı vurgulandı.
ÇORAPTAN 25 MİLYON GELECEK
Cim-Bom'da sponsorluklara bir yenisi daha ekleniyor. Galatasaray'da sponsorların ilgisi nedeniyle formasında yer kalmazken, son olarak çorap için bir teklif geldiği öğrenildi. Burada yer alacak sponsorluk için kulübün kasasına yıllık 25 milyon lira gireceği öğrenildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde incelemelerde bulunduğu Kemerburgaz'ın özellikle sahalarından çok etkilendiği bildirildi. Antrenman sahalarının yanı sıra, kamp binasındaki son eksiklerin de giderildiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde; Ali Sami Yen, Metin Oktay ve Turgay Şeren'in portrelerinin çizimi tamamlanmıştı.
EN GEÇ 15 OCAK
Okan Buruk'un da onay vermesiyle beraber sarı-kırmızılılardaki taşınma sürecine hız verildiği belirtildi. Galatasaray'ın en geç 15 Ocak'a kadar Kemerburgaz Tesisleri'ne geçerek çalışmalarını burada sürdüreceği vurgulandı.
Tesislere ilk etapta A takım gidecek, ardından da diğer çalışmaların tamamlanmasıyla altyapıda bulunan diğer ekiplerin taşınma süreci halledilecek. Kısa süre içerisinde Florya'nın ihalesinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı, Galatasaray'ın burayı boşaltmasının ardından işlerin hızlanacağı vurgulandı.
ÇORAPTAN 25 MİLYON GELECEK
Cim-Bom'da sponsorluklara bir yenisi daha ekleniyor. Galatasaray'da sponsorların ilgisi nedeniyle formasında yer kalmazken, son olarak çorap için bir teklif geldiği öğrenildi. Burada yer alacak sponsorluk için kulübün kasasına yıllık 25 milyon lira gireceği öğrenildi.