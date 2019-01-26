Göztepe: 0

'in 19. haftasında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Galatasaray, Göztepe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.'a galibiyeti getiren golü mücadelenin 72. dakikasındakaydetti., 57. dakikadaile bir penaltı atışından yararlanamadı.Bu sonucun ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de puanını 35'e çıkarırken, Göztepe 22 puanda kaldı.Galatasaray, ligin 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise bir sonraki maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlamasıyla 10 maç aradan sonra takımın başında sahaya çıktı.Terim, ligde 6-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Younes Belhanda'nın yerine Selçuk İnan, takımıyla sahaya çıktı. Galatasaray'ın Çekya ekibi Sparta Prag'dan kiraladığı eski futbolcusu Semih Kaya da yedek kulübesinde yer aldı.Mücadelenin 9. dakikasında Galatasaray kalesi büyük bir tehlike atlattı. Linnes topu kaleci Muslera'ya gönderdi. Muslera topu kontrol ettikten sonra Göztepe'den Jerome pres yaptı. Muslera biraz zaman kaybetti ve topu uzaklaştırmak isterken Jerome ayağını uzattı. Jerome'den seken top direğin az farkla dibinden auta çıktı.Galatasaray kalesi 21. dakikada da önemli bir tehlike atlattı. Ceza sahasına havalandırılan topu Mariano Muslera'ya atmak istedi. Ancak top kaleye doğru yöneldi. Fernando Muslera son anda köşeden iki hamle ile topun kontrolünü sağladı.Mücadelenin 30. dakikasında Gassama, Feghouli'ye orta alanda sert bir müdahalede bulundu. Feghouli yerde kalırken hakem faulü belirledi. Gassama'ya pozisyonda bir de sarı kart çıktı. Serbest vuruş için topun başına Selçuk İnan geçti. Selçuk İnan'ın ceza sahasına ortasında Maicon'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem VAR odasındaki değerlendirmeden sonra ofsayt kararı verdi.Galatasaray, ilk 30 dakikadan sonra daha etkili oynayan ve kontrolü eline alan taraf oldu. Sarı-kırmızılı takım baskı yapsa da golü bulamadı.İlk 45 dakika sonunda iki ekip de gol bulamadı. Göztepe ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.İkinci yarıya Galatasaray daha etkili başladı. Henüz 48. dakikada sarı-kırmızılı takı sağ kanattan etkili geldi. Feghouli topla buluştuktan sonra sağ kanattan ceza sahasına etkili bir orta gönderdi. Feghouli'nin ortasına arka direkte Henry Onyekuru dokundu. Onyekuru'nun vurduğu topu son anda Beto çeldi. Bu pozisyonda yan hakem de ofsayt bayrağını kaldırdı.Ev sahibi ekip 55. dakikada bir korner kazandı. Ceza sahasına kullanılan korner sonrası Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı. Top Galatasaraylı oyunculara geçtikten sonra hakem Bülent Yıldırım VAR odasından gelen uyarı üzerine oyunu durdurdu. VAR'dan gelen uyarı sonrası Bülent Yıldırım pozisyonu kenardan izlemeye geldi ve ardından Göztepe lehinne penaltı kararı verdi. Penaltı için topun başına Celso Borges geçti. 57. dakikada Celso Borges'in penaltı vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.Galatasaray, mücadelenin 59. dakikasında Feghouli'nin yerden kalmasının ardından ceza yayından serbest vuruş kazandı. Selçuk İnan topun başına geçti. Selçuk tam vururken dengesini kaybetti ve etkili gitmeyen top kaleci Beto'da kaldı.Karşılaşmanın 69. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Feghouli'nin savunmanın arkasına attığı uzun topa Henry Onyekuru hareketlendi. Onyekuru kaleci Beto ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahası içinde zemine takıldı ve istediği gibi bir vuruş yapamadı. Top kaleci Beto'da kaldı.Galatasaray'da Badou Ndiaye orta sahada rakibiyle girdiği mücadeleyi kazandı ve Feghouli'ye uzun bir top gönderdi. Feghouli sağ kanattan ilerledikten sonra sağdan bindirme yapan Mariano'ya pasını çıkardı. Mariano ceza sahasının sağında yerden bir orta açtı. Mariano'nun ortasında Sinan Gümüş topa dokundu. Savunmanın hamlesine rağmen Sinan'ın vuruşunda top ağlara gitti. Galatasaray, 72. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 öne geçti.Ev sahibi Göztepe, 79. dakikada hücum yönünün solundan korner kazandı. Ceza sahasına havalandırılan topa Jerome iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Jerome'nin vuruşunda top üst direkten döndü ve Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.Göztepe 6 dakika uzatma verildikten sonra rakibi üzerinde baskı kurdu. 90+2. dakikada Yasin Öztekin'in vuruşunda top direkten geri döndü ve sonrasında Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.5. dakikasında sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Reis kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.9. dakikada Galatasaraylı oyuncuların geri pasla Muslera'ya gönderdiği topa baskı yapan Jerome meşin yuvarlağa dokunsa da top yandan dışarı çıktı.28. dakikada Onyekuru'nun sol çapraz pozisyon attığı şutta kaleci Beto topu kontrol etti.35. dakikada sol kanattan Sinan Gümüş'ün yaptığı ortada sağ çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Feghouli'nin sert şutunda top dışarı gitti.38. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında arka direkte Halil'in vuruşunda top auta çıktı.Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.Karşılaşmanın 54. dakikasında ceza alanı içinde Jerome ile Maicon'un mücadelesinin ardından pozisyonu devam ettiren Bülent Yıldırım VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu bir kez daha izledi. Maicon'un topa elle temas ettiğine karar veren Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi. 57. dakikada penaltı atışını kullanan Borges'in şutunda top yandan auta gitti.72. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Sinan Gümüş göğsüyle müdahale ettiği top filelerle buluştu: 0-179. dakikada Yasin Öztekin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.88. dakikada sakatlanan Lamine Gassama'nın oyuna devam edemediği Göztepe, oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için müsabakayı 10 kişi tamamladı.90+2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yasin Öztürk'ün şutunda top direkten oyun alanına döndü.Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.BornovaBülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf ÖzBeto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler (Dk. 71 Yasin Öztekin), Borges (Dk. 76 Deniz Kadah), Poko, Halil Akbunar (Dk. 83 Tayfur Bingöl), Castro, JeromeMuslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli (Dk. 90+4 Semih Kaya), Selçuk İnan (Dk. 79 Donk), Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 89 Muğdat Çelik)Dk. 72 Sinan Gümüş (Galatasaray)Dk. 31 Gassama, Dk. 74 Poko, Dk. 90+3 Deniz Kadah (Göztepe), Dk. 38 Sinan Gümüş, Dk. 71 Marcao, Dk. 85 Mariano (Galatasaray)