Galatasaray'ın Young Boys maçları TRT1'de!

Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının yayıncısı belli oldu.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşen Galatasaray'ın iç ve dış saha maçları TRT 1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak.
Sarı-Kırmızılılar ilk maçı 21 Ağustos'ta İsviçre'de oynayacak.
Rövanş maçında ise Galatasaray, 27 Ağustos'ta Young Boys'u konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşen Galatasaray'ın iç ve dış saha maçları TRT 1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak.
Sarı-Kırmızılılar ilk maçı 21 Ağustos'ta İsviçre'de oynayacak.
Rövanş maçında ise Galatasaray, 27 Ağustos'ta Young Boys'u konuk edecek.
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