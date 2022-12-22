Galatasaray'ın kupada penaltı beklediği pozisyon

Galatasaray'ın Keçiörengücü'nü konuk ettiği maçın 20. dakikasında sarı kırzmızılı takımın penaltı itirazları sonuçsuz kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın kupada penaltı beklediği pozisyon
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22 Aralık 2022 21:52
Galatasaray'ın Keçiörengücü ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 20. dakikasında yaşanan pozisyon sarı kırmızılı taraftarların tepkisine yol açtı.

Maçta 20. dakikada yaşanan pozisyonda Moustapha Camara'nın arkasına savurduğu eli Barış Alper Yılmaz'ın yüzüne geldi.

Barış Alper Yılmaz ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyonu ceza sahası dışında olarak değerlendiren hakem Çağdaş Altay, Galatasaray lehine serbest vuruş kararı verdi.

Ayrıca pozisyon sonrasında Camara sarı kart gördü.

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