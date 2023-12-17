Galatasaray'ın gözden çıkardığı Angelino'ya iki talip

Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini sonlandırmak istediği Angelino için iki kulübün Leipzig'e teklif yapmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın gözden çıkardığı Angelino'ya iki talip
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17 Aralık 2023 11:34
Galatasaray'da sol bek takviyesi, ara transfer öncesi önemli konuların başında geliyor. Sarı-Kırmızılılar, performansından memnun olmadığı Angelino için Leipzig ile yapılan kiralama anlaşmasını bozmaya hazırlanıyor.

İKİ TAKIM PEŞİNDE

Galatasaray formasıyla 1 maça daha çıkması halinde zorunlu satın alma maddesi devreye girecek olan ve gözden çıkarıldığı için kadroya giremeyecek olan Angelino'ya, iki kulübün talip olduğu bildirildi.

NENAD BJELICA PEŞİNDE

Bonservisi Leipzig'de bulunan İspanyol sol beki, La Liga'da kötü bir sezon geçiren Sevilla ile Nenad Bjelica yönetimindeki Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in transfer etmek istediği, oyuncuyla görüştükleri ve Galatasaray kontratı feshettikten sonra Leipzig'e teklif yapacakları öğrenildi. 

 
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