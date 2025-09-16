16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Galatasaray'ın Frankfurt'a karşı en büyük kozu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Frankfurt karşılaşmasında rakibi yakından tanıyan Leroy Sane'ye güveniyor.

16 Eylül 2025 09:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Frankfurt'a karşı en büyük kozu!






Süper Lig'de yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden Galatasaray'da gözler tamamen Frankfurt maçına çevrilmiş durumda.

Sarı-kırmızılılar Avrupa'da başarı parolasıyla başladığı sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçından zaferle ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılılar geçen sezon mücadele edemediği Devler Ligi'nde bu sezon önemli bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

OKAN BURUK GÜVENİYOR


18 Eylül Perşembe günü Almanya'da Frankfurt'a konuk olmaya hazırlanan Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, en fazla Leroy Sane'ye güveniyor.

FRANKFURT'A KARŞI 8 GOLE KATKI

Alman futbolcu Schalke ve Bayern Münih formaları giydiği dönemlerde Frankfurt ile defalarca rakip oldu. Rakibine karşı bugüne kadar 4 gol atan ve 4 asiste imzasını atan 29 yaşındaki futbolcu, çok iyi bildiği bir takıma karşı oynayacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un uyum sorununu aşmaya başlayan Sane'ye bu maçta çok güvendiği ve oyun planını onun üzerine kuracağı öğrenildi. Frankfurt'ta sağ bekte görev yapan Kristensen'in de sakatlanmasıyla Sane'nin sol kanatta çok etkili olacağı düşünülüyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
